Возбуждено уголовное дело о крупном хищении в Федерации хоккея Ленинградской области

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о крупном хищении в Федерации хоккея Ленинградской области, сообщает «Фонтанка». Следствие считает, что деньги могли выводиться через фиктивные трудоустройства и поддельные договоры, а ущерб превысил миллион рублей. Имена подозреваемых официально пока не названы, дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц».

Дело ещё в начале ноября 2025 года возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, схема действовала почти четыре года — с января 2022-го по ноябрь 2025-го. Предположительно, неустановленные лица, в том числе сотрудники федерации, организовали фиктивное трудоустройство нескольких человек.

Кроме того, следствие обнаружило заключение подложных договоров об оказании услуг. Эти договоры, как полагают правоохранители, оформляли, чтобы придать переводам денег вид законных выплат. Далее средства организации перечисляли на счета физических и юридических лиц под видом зарплаты и оплаты услуг. После этого, по данным следствия, деньги использовали по своему усмотрению.

