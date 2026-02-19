Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон выбыл из-за травмы до конца сезона

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон внесён в список травмированных до конца сезона, сообщает пресс-служба бело-голубых.

В матче с «Автомобилистом» 13 февраля 33-й номер бело-голубых получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу. Дополнительные обследования выявили серьёзную травму нижней части тела, после чего игрок обороны был внесён в список травмированных до 31 мая 2026 года.

33-летний игрок в нынешнем сезоне провёл 50 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами при показателе полезности «-5». Всего на счету Классона 276 игр и 53 (9+44) очка в КХЛ. Швед стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА в 2023 году.