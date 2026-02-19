Главный тренер «Лос-Анджелеса» назвал вероятного партнёра Артемия Панарина по звену

34-летний российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе своего нового клуба «Лос‑Анджелес Кингз». Россиянин вышел на площадку в тройке нападения с Алексом Лаферрье и Тэйлором Уордом. Главный тренер команды Джим Хиллер оценил первую тренировку Панарина и заявил, что планирует использовать его в звене с Адрианом Кемпе.

«Тому, кто будет играть с Артемием, придётся быстро освоить его стиль игры, его манеру поведения. Думаю, это будет самым важным фактором — понять, как он играет, научиться взаимодействовать с ним. Знаю, что у него правый хват, ему нравится бросать с левого фланга, также он делает много поперечных передач. Разговор с ним прошёл легко. Затем я посмотрел, какие партнёры по команде ему лучше всего подойдут, как оказалось, Адриан Кемпе имеет левый хват и играет на противоположной стороне площадки. По крайней мере, кажется, у него это неплохо получается, посмотрим, как сложится их взаимодействие», — цитирует Хиллера пресс-служба клуба.

4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Дебют Артемия за «королей» состоится после завершения олимпийской паузы, «Кингз» сыграют в ночь с 25 на 26 февраля мск дома с «Вегас Голден Найтс».