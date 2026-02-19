Скидки
Кто сыграет в финале хоккейного турнира Олимпиады?

Комментарии

В полуфинале мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2026 сборная Канады встретится с Финляндией, а сборная США сыграет со Словакией. Оба матча пройдут 20 февраля.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
США
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четвертьфинальных матчах канадцы обыграли Чехию со счётом 4:3 в овертайме, сборная США в дополнительное время оказалась сильнее шведской сборной со счётом 2:1. Финны обыграли Швейцарию со счётом 3:2 в овертайме, а Словакия уверенно разобралась с Германией (6:2).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто сыграет в финале хоккейного турнира Олимпиады?»

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
