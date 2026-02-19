Скидки
Защитник сборной США: на Олимпиаде у сборной России по хоккею была бы топ-команда

Комментарии

Защитник сборной США Зак Веренски заявил, что Россия собрала бы отличную сборную на Олимпиаду. Веренски выступает в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс», за который играют российские хоккеисты — Иван Проворов, Егор Замула, Кирилл Марченко и Егор Воронков.

«Я с этими ребятами не говорил об Олимпиаде с тех пор, как приехал в Милан. Уверен, когда вернусь, меня будут спрашивать об этом. Мы с Марченко хорошие друзья, он мне задавал разные вопросы до того, как я уехал, уверен, что он будет любопытен также, когда я вернусь.

Русские — одни из лучших игроков в мире. Уверен, у них была бы хорошая команда, они всегда собирали её на чемпионаты мира и на Олимпийские игры в прошлом», — цитирует Веренски ТАСС.

