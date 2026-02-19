«Это душераздирающе, трудно описать». Ландеског — о поражении от США в 1/4 финала ОИ
Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландеског поделился эмоциями от поражения в четвертьфинальном матче с командой США в овертайме со счётом 1:2.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03 1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29 2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27
«Это душераздирающе, трудно описать. Я всё время говорил, чтобы оставаться в настоящем моменте. Не собираюсь убегать от горечи, от душевной боли, я просто немного побуду в этом. Приму это как есть, и завтра снова взойдёт солнце», — цитирует Ландескога журналист Адриан Эрнандес в соцсети Х.
На счету Ландескога пять сыгранных матчей на Олимпийских играх — 2026, в которых капитан шведской сборной набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
