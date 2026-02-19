«Это душераздирающе, трудно описать». Ландеског — о поражении от США в 1/4 финала ОИ

Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландеског поделился эмоциями от поражения в четвертьфинальном матче с командой США в овертайме со счётом 1:2.

«Это душераздирающе, трудно описать. Я всё время говорил, чтобы оставаться в настоящем моменте. Не собираюсь убегать от горечи, от душевной боли, я просто немного побуду в этом. Приму это как есть, и завтра снова взойдёт солнце», — цитирует Ландескога журналист Адриан Эрнандес в соцсети Х.

На счету Ландескога пять сыгранных матчей на Олимпийских играх — 2026, в которых капитан шведской сборной набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.