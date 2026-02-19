Скидки
Артемий Панарин поделился эмоциями от первой тренировки в составе «Лос-Анджелеса»

Артемий Панарин поделился эмоциями от первой тренировки в составе «Лос-Анджелеса»
Комментарии

34-летний российский нападающий Артемий Панарин поделился эмоциями от первой тренировки в составе своего нового клуба «Лос‑Анджелес Кингз».

«Из-за довольно долгого перерыва было немного сложно с физической подготовкой, но было весело. Приятно видеть ребят рядом, потому что я несколько раз катался один, а это не так уж и весело. Олимпийский перерыв даёт мне время познакомиться с ребятами и провести пару тренировок. Обычно ребята, которых обменивают играют на следующий день на другом конце страны, поэтому мне так проще», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.

Ранее главный тренер «Лос-Анджелеса» Джим Хиллер назвал Адриана Кемпе вероятным партнёром Панарина по звену.

