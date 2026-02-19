Скидки
«Огромное разочарование останется надолго». Главный тренер Швеции о поражении от США на ОИ

«Огромное разочарование останется надолго». Главный тренер Швеции о поражении от США на ОИ
Комментарии

Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам высказался о поражении в матче 1/4 финала Олимпиады от сборной США (1:2 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    

«Горечь, вероятно, останется надолго. Победа далась сопернику нелегко, нам приходилось отыгрываться, но мы всё равно довели матч до овертайма. Всегда есть что-то, что можно сделать по-другому, я это чувствую после каждого матча и каждой тренировки. Это часть того, что никогда нельзя быть по-настоящему удовлетворённым.

Сейчас я испытываю огромное разочарование. Мы вложили в это невероятное количество времени, трудно выразить словами. Это смесь разочарования и грусти. Можно сказать, что это просто хоккей, но сейчас такие слова не очень подходят», — цитирует Халлама Expressen.

