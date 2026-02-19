«Пустота. Тяжело понимать, что всё кончено». Зибанеджад — о вылете Швеции с Олимпиады
Нападающий сборной Швеции Мика Зибанеджад рассказал о своих эмоциях после того, как он сравнял счёт в концовке третьего периода, а затем проиграл со своей национальной командой в овертайме четвертьфинального матча Олимпиады со сборной США (1:2 ОТ).
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03 1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29 2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27
«Просто пустота. Это тяжело. Думаю, мы старались, боролись весь третий период, конечно же, сравняли счёт. Довели дело до овертайма. Видеть, как шайба залетает в наши ворота, понимать, что всё кончено, это тяжело», — цитирует Зибанеджада журналистка Молли Уокер в соцсети Х.
Зибанеджад на Олимпийских играх — 2026 провёл пять матчей, в которых набрал шесть очков — забил три гола и отдал три передачи.
