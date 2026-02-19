«Пустота. Тяжело понимать, что всё кончено». Зибанеджад — о вылете Швеции с Олимпиады

Нападающий сборной Швеции Мика Зибанеджад рассказал о своих эмоциях после того, как он сравнял счёт в концовке третьего периода, а затем проиграл со своей национальной командой в овертайме четвертьфинального матча Олимпиады со сборной США (1:2 ОТ).

«Просто пустота. Это тяжело. Думаю, мы старались, боролись весь третий период, конечно же, сравняли счёт. Довели дело до овертайма. Видеть, как шайба залетает в наши ворота, понимать, что всё кончено, это тяжело», — цитирует Зибанеджада журналистка Молли Уокер в соцсети Х.

Зибанеджад на Олимпийских играх — 2026 провёл пять матчей, в которых набрал шесть очков — забил три гола и отдал три передачи.