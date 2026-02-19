Вильям Нюландер прокомментировал вылет сборной Швеции с Олимпийских игр

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер прокомментировал вылет с Олимпийских игр после поражения в четвертьфинальном матче с командой США в овертайме со счётом 1:2.

«Сейчас сложно это описать. Я имею в виду, это тяжело, когда Олимпийские игры проходят так редко. Так что это, безусловно, хороший опыт», — цитирует Нюландера журналист Люк Фокс в соцсети Х.

На Олимпийских играх — 2026 Нюландер провёл пять матчей, в которых набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. По итогам группового этапа сборная Швеции заняла третье место в группе В, набрав шесть очков в трёх матчах.