Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вильям Нюландер прокомментировал вылет сборной Швеции с Олимпийских игр

Вильям Нюландер прокомментировал вылет сборной Швеции с Олимпийских игр
Комментарии

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер прокомментировал вылет с Олимпийских игр после поражения в четвертьфинальном матче с командой США в овертайме со счётом 1:2.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    

«Сейчас сложно это описать. Я имею в виду, это тяжело, когда Олимпийские игры проходят так редко. Так что это, безусловно, хороший опыт», — цитирует Нюландера журналист Люк Фокс в соцсети Х.

На Олимпийских играх — 2026 Нюландер провёл пять матчей, в которых набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. По итогам группового этапа сборная Швеции заняла третье место в группе В, набрав шесть очков в трёх матчах.

Материалы по теме
Очередная драма с овертаймом на Олимпиаде! США чуть не упустили победу, но выбили Швецию
Очередная драма с овертаймом на Олимпиаде! США чуть не упустили победу, но выбили Швецию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android