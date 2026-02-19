Состав участников полуфиналов Олимпиады — 2026 по хоккею повторил состав ОИ-2010

В полуфинале мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2026 сборная Канады встретится с Финляндией, а сборная США сыграет со Словакией. Оба матча пройдут 20 февраля.

Примечательно, что такой же состав участников полуфиналов был на Олимпийских играх 2010 года по хоккею в Ванкувере. Тогда сборная Канады в 1/2 финала обыграла сборную Словакии со счётом 3:2. Команда США в полуфинале разгромила сборную Финляндии со счётом 6:1.

Финальный матч Олимпиады 2010 завершился победой сборной Канады над США со счётом 3:2 в овертайме. Победный гол в дополнительное время забил нападающий сборной Канады Сидни Кросби.