В канадской провинции школьникам разрешили прогулы ради просмотра хоккея на Олимпиаде

Глава крупнейшей канадской провинции Онтарио Даг Форд разрешил местным школьникам прогуливать уроки, если они приходятся на начало оставшихся игр национальных мужской и женской сборных по хоккею на Олимпиаде в Италии. Разница между Миланом и провинцией Онтарио, в которой расположены города Оттава и Торонто, составляет шесть часов.

«Чтобы все могли проникнуться духом Игр, я поручил министру образования [региона] дать возможность всем ученикам в Онтарио посмотреть оставшиеся игры хоккейных сборных Канады, которые приходятся на школьные часы», — цитирует Форда телеканал CTV.

19 февраля канадская женская сборная по хоккею сыграет в финале с США. Мужская сборная проведёт полуфинальную игру с финнами 20 февраля.