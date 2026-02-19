Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В канадской провинции школьникам разрешили прогулы ради просмотра хоккея на Олимпиаде

В канадской провинции школьникам разрешили прогулы ради просмотра хоккея на Олимпиаде
Комментарии

Глава крупнейшей канадской провинции Онтарио Даг Форд разрешил местным школьникам прогуливать уроки, если они приходятся на начало оставшихся игр национальных мужской и женской сборных по хоккею на Олимпиаде в Италии. Разница между Миланом и провинцией Онтарио, в которой расположены города Оттава и Торонто, составляет шесть часов.

«Чтобы все могли проникнуться духом Игр, я поручил министру образования [региона] дать возможность всем ученикам в Онтарио посмотреть оставшиеся игры хоккейных сборных Канады, которые приходятся на школьные часы», — цитирует Форда телеканал CTV.

19 февраля канадская женская сборная по хоккею сыграет в финале с США. Мужская сборная проведёт полуфинальную игру с финнами 20 февраля.

Материалы по теме
Вратарь, над которым все смеются, спас Канаду от кошмара на Олимпиаде
Вратарь, над которым все смеются, спас Канаду от кошмара на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android