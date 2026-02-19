«Горжусь тем, чего мы добились». Нечас — о поражении Чехии от Канады в 1/4 финала ОИ

Нападающий сборной Чехии Мартин Нечас прокомментировал поражение от Канады (3:4 ОТ) в четвертьфинальном матче олимпийского турнира по хоккею с шайбой. Нечас отметился передачей и имел два отличных шанса принести чешской сборной победу, один из которых был в дополнительное время.

«Это странно, потому что ты не едешь домой, обратно в Чехию. Ты возвращаешься к своим командам в НХЛ. Это отличается от чемпионатов мира, которые проходят в конце сезона. Нужно просто забыть об этом. Я горжусь тем, чего мы добились, особенно в этой последней игре», — цитирует Нечаса журналист Адриан Эрнандес в соцсети Х.