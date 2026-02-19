Скидки
«Горжусь тем, чего мы добились». Нечас — о поражении Чехии от Канады в 1/4 финала ОИ

Комментарии

Нападающий сборной Чехии Мартин Нечас прокомментировал поражение от Канады (3:4 ОТ) в четвертьфинальном матче олимпийского турнира по хоккею с шайбой. Нечас отметился передачей и имел два отличных шанса принести чешской сборной победу, один из которых был в дополнительное время.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)     2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp)     2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18     3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33     4:3 Марнер (Селебрини, Харли) – 61:22    

«Это странно, потому что ты не едешь домой, обратно в Чехию. Ты возвращаешься к своим командам в НХЛ. Это отличается от чемпионатов мира, которые проходят в конце сезона. Нужно просто забыть об этом. Я горжусь тем, чего мы добились, особенно в этой последней игре», — цитирует Нечаса журналист Адриан Эрнандес в соцсети Х.

