Ландеског раскритиковал формат проведения хоккейного овертайма на ОИ-2026
Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландеског раскритиковал формат проведения дополнительного времени на Олимпийских играх — 2026. Дополнительное время в матчах плей-офф играется в формате «3 на 3».
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03 1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29 2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27
«Я бы посоветовал играть «5 на 5». Конечно, проверил правила перед турниром и знал, что так и будет. Но страшно подумать, что олимпийский финал будет решаться в формате «3 на 3» в течение 20 минут. А ведь должно быть «5 на 5». Посмотрите на 2010 год, это была классика, Кубок Стэнли – то же самое. Но правила устанавливаю не я», — цитирует Ландескога Aftonbladet.
Сборная Швеции проиграла в 1/4 финала США в дополнительное время со счётом 1:2.
