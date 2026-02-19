Ландеског раскритиковал формат проведения хоккейного овертайма на ОИ-2026

Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландеског раскритиковал формат проведения дополнительного времени на Олимпийских играх — 2026. Дополнительное время в матчах плей-офф играется в формате «3 на 3».

«Я бы посоветовал играть «5 на 5». Конечно, проверил правила перед турниром и знал, что так и будет. Но страшно подумать, что олимпийский финал будет решаться в формате «3 на 3» в течение 20 минут. А ведь должно быть «5 на 5». Посмотрите на 2010 год, это была классика, Кубок Стэнли – то же самое. Но правила устанавливаю не я», — цитирует Ландескога Aftonbladet.

Сборная Швеции проиграла в 1/4 финала США в дополнительное время со счётом 1:2.