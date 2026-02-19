Плющев: у сборной России по хоккею будут очень большие сложности после возвращения

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что у национальной команды будут проблемы после возвращения на международные турниры.

«К сожалению, не та система подготовки у нас. На протяжении долгого времени мы шли не туда. Вот мы можем назвать двух центральных нападающих, соответствующих уровню канадской сборной? Центры – это определяющие ребята, а я уже не говорю про защитников, которые у Канады просто красавцы. Так, как катаются защитники у Канады, мог позволить себе только один игрок – Сергей Фёдоров.

Мы, грубо говоря, уговариваем себя на протяжении долгого времени, что всех порвём и шапками забросаем. Непонятно, правда, на чём это основано – проигрывали 11 чемпионатов мира подряд. Объективно подходя к этому делу, мы не сейчас не сможем противостоять Канаде. Если нас через год-два допустят, то, думаю, у нас будут очень большие сложности, и не только против североамериканцев», – цитирует Плющева «Советский спорт».