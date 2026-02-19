«Очень рад за нашу страну». Рантанен — о волевой победе Финляндии над Швейцарией

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен оценил выход национальной команды в полуфинал Олимпийских игр. В четвертьфинальном матче финская сборная одержала волевую победу над Швейцарией в овертайме со счётом 3:2.

«Очень рад за нашу страну. Знаю, что многие финны смотрели этот матч, и то, как мы смогли отыграться… Это замечательно, и я надеюсь, что финны смогут насладиться сегодняшней победой, а затем подготовиться к завтрашнему дню», — цитирует Рантанена пресс-служба НХЛ.

Финская сборная смогла отыграть две шайбы в заключительные минуты третьего периода, сравняв счёт при игре с пустыми воротами.