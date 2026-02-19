«Очень рад за нашу страну». Рантанен — о волевой победе Финляндии над Швейцарией
Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен оценил выход национальной команды в полуфинал Олимпийских игр. В четвертьфинальном матче финская сборная одержала волевую победу над Швейцарией в овертайме со счётом 3:2.
Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 20:10 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 2
ОТ
Швейцария
0:1 Риа (Егер) – 14:14 0:2 Нидеррайтер (Зутер, Курашев) – 15:26 1:2 Ахо (Луостаринен, Линделль) – 53:54 2:2 Хейсканен (Хинц, Рантанен) – 58:48 3:2 Лехконен (Лунделль, Линделль) – 63:23
«Очень рад за нашу страну. Знаю, что многие финны смотрели этот матч, и то, как мы смогли отыграться… Это замечательно, и я надеюсь, что финны смогут насладиться сегодняшней победой, а затем подготовиться к завтрашнему дню», — цитирует Рантанена пресс-служба НХЛ.
Финская сборная смогла отыграть две шайбы в заключительные минуты третьего периода, сравняв счёт при игре с пустыми воротами.
