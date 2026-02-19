Скидки
Александр Кожевников перечислил фаворитов предстоящего Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников перечислил фаворитов предстоящего Кубка Гагарина.

«Локомотив» и должен был с таким запасом лидировать. У них команда не поменялась, все лидеры на месте, сильная молодёжь матереет. Все в расцвете сил. Всё логично, что они уверенно лидируют на Западе. Думаю, это единственный фаворит в конференции на победу в Кубке Гагарина.

На Востоке две команды будут претендовать: «Металлург» и «Автомобилист». Екатеринбург должен выстрелить в этом году. Думаю, они будут спокойно от защиты играть», – цитирует Кожевникова Legalbet.

«Локомотив» и «Металлург» лидируют в своих конференциях, «Автомобилист» идёт четвёртым на Востоке.

