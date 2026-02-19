«Он наш лидер, капитан, душа и сердце команды». Селебрини высказался о травме Кросби

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини высказался о травме капитана Сидни Кросби в четвертьфинальном матче Олимпиады со сборной Чехии (4:3 ОТ). Звёздный форвард получил травму во втором периоде после столкновения с защитником Радко Гудасом и покинул площадку. На данный момент неизвестно, сможет ли Кросби продолжить турнир.

«Потеря Кросби — это очень тяжело. Он наш лидер, капитан, душа и сердце команды. На него все равняются, и было тяжело, когда он получил травму. Однако мы сплотились и продолжили давить на газ», — цитирует Селебрини официальный сайт НХЛ.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии 38-летний Кросби провёл три игры, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.