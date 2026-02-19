«Хорошо, что это не стоило нам победы». Макдэвид — о голе Чехии с шестью полевыми игроками

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид прокомментировал третий гол сборной Чехии, во время которого на площадке находились шесть хоккеистов чешской сборной. Судьи не заметили нарушения численного состава, а Канада смогла отыграться на последних минутах третьего периода и выиграть матч в дополнительное время со счётом 4:3.

«Я расстроен, что мы этого не увидели. Все сидели на скамейке запасных и были поглощены игрой. Судьи тоже пропустили этот эпизод. Хорошо, что это не стоило нам победы. Тем не менее впредь нам определённо нужно быть более внимательными», — цитирует Макдэвида журналист Райан Ришог в соцсети Х.