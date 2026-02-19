Купер ответил, сможет ли Сидни Кросби продолжить выступление на Олимпиаде-2026

Главный тренер сборной Канады Джон Купер ответил на вопрос, сможет ли капитан Сидни Кросби продолжить выступление на Олимпиаде. Канадский форвард получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча Олимпиады. Кросби покинул площадку и не вернулся в игру.

«Я даже не показываю своего невозмутимого лица, потому что, честно говоря, я не знаю точно его состояния. Мы будем наблюдать за ним каждый день. Но на данный момент я не исключаю его дальнейшего участия в турнире», — цитирует Купера инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в соцсети Х.

Кросби пройдёт обследование в Милане, чтобы определить тяжесть травмы нижней части тела. На Олимпийских играх 2026 года в Италии 38-летний Кросби провёл три игры, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.