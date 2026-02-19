Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Купер ответил, сможет ли Сидни Кросби продолжить выступление на Олимпиаде-2026

Купер ответил, сможет ли Сидни Кросби продолжить выступление на Олимпиаде-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Канады Джон Купер ответил на вопрос, сможет ли капитан Сидни Кросби продолжить выступление на Олимпиаде. Канадский форвард получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча Олимпиады. Кросби покинул площадку и не вернулся в игру.

«Я даже не показываю своего невозмутимого лица, потому что, честно говоря, я не знаю точно его состояния. Мы будем наблюдать за ним каждый день. Но на данный момент я не исключаю его дальнейшего участия в турнире», — цитирует Купера инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в соцсети Х.

Кросби пройдёт обследование в Милане, чтобы определить тяжесть травмы нижней части тела. На Олимпийских играх 2026 года в Италии 38-летний Кросби провёл три игры, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Материалы по теме
«Он наш лидер, капитан, душа и сердце команды». Селебрини высказался о травме Кросби
Материалы по теме
«Они были готовы проломить ради него стену». Травмированный Кросби вдохновил Канаду на ОИ
«Они были готовы проломить ради него стену». Травмированный Кросби вдохновил Канаду на ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android