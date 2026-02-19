Скидки
США — Канада: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2026 начнётся в 21:10 мск

Сегодня, 19 февраля, в Милане продолжится хоккейный олимпийский турнир у женщин. В финальном матче на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные США и Канады. Начало встречи запланировано на 21:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Олимпийские игры 2026 (ж) . Финал
19 февраля 2026, четверг. 21:10 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в парах 1/4 финала олимпийского турнира по хоккею Швеция обыграла Чехию со счётом 2:0, США – Италию со счётом 6:0, Канада — Германию (5:1), Швейцария — Финляндию (1:0). В полуфинальных матчах сборная США победила Швецию (5:0), Канада — Швейцарию (2:1).

Финал олимпийского женского хоккейного турнира и матч за третье место пройдут 19 февраля. Напомним, Олимпийские игры 2026 года в Италии завершатся 22 февраля.

Таблица женского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
