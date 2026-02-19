«Дерьмо случается». Даути — о том, что судьи не увидели шесть полевых игроков у Чехии

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» и олимпийской сборной Канады Дрю Даути высказался о третьем голе сборной Чехии, во время которого на площадке находились шесть хоккеистов чешской сборной. Судьи не заметили нарушения численного состава, а Канада смогла отыграться на последних минутах третьего периода и выиграть матч в дополнительное время со счётом 4:3.

«Ни один игрок, тренер не знал об этом до конца игры. Никто. Да, потом мы обсуждали это. Мы думали: «Как это могло остаться незамеченным?» Но, в конце концов, мы все пропустили этот момент. Логично, что судьи тоже могли это пропустить. Дерьмо случается», — приводит слова Даути журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х.