«Дерьмо случается». Даути — о том, что судьи не увидели шесть полевых игроков у Чехии
Комментарии

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» и олимпийской сборной Канады Дрю Даути высказался о третьем голе сборной Чехии, во время которого на площадке находились шесть хоккеистов чешской сборной. Судьи не заметили нарушения численного состава, а Канада смогла отыграться на последних минутах третьего периода и выиграть матч в дополнительное время со счётом 4:3.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)     2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp)     2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18     3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33     4:3 Марнер (Селебрини, Харли) – 61:22    

«Ни один игрок, тренер не знал об этом до конца игры. Никто. Да, потом мы обсуждали это. Мы думали: «Как это могло остаться незамеченным?» Но, в конце концов, мы все пропустили этот момент. Логично, что судьи тоже могли это пропустить. Дерьмо случается», — приводит слова Даути журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х.

«Хорошо, что это не стоило нам победы». Макдэвид — о голе Чехии с шестью полевыми игроками
Комментарии
