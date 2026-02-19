Скидки
В ИИХФ признали ошибку судей во время третьего гола Чехии из-за шести игроков на льду

Комментарии

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х рассказал, что связались с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) в связи с ошибкой судей в матче 1/4 финала олимпийского турнира между Канадой и Чехией (4:3 ОТ). Арбитры не заметили нарушения численного состава у европейской сборной во время третьего гола.

«Сегодня представитель ИИХФ заявил, что они просмотрели запись и, очевидно, увидели то же, что и все остальные: ошибка арбитров. ИИХФ заявляет, что они провели тщательный отбор судей для этого турнира, здесь собрались лучшие из лучших. Но ошибки случаются. Представитель добавил, что все сосредоточены на оставшейся части турнира», — написал Лебрюн.

