Хоккей Новости

Гудас высказался о силовом приёме на Кросби, после которого Сидни получил травму

Защитник сборной Чехии Радко Гудас высказался о силовом приёме на Сидни Кросби, после которого лидер сборной Канады не смог доиграть встречу и ушёл в раздевалку.

«Я просто пытался закрыть красную линию. Старался играть жёстко, все играют в силовой манере. Я не знаю, что именно произошло. У них команда быстрая, очень быстрая, начинаешь переживать за следующую смену, за следующий розыгрыш. Надеюсь, с ним всё в порядке. Никому не хочется, чтобы кто-то получил травму, особенно на таких турнирах», — приводит слова Гудаса The Athletic.

Ранее главный тренер сборной Канады Джон Купер ответил на вопрос, сможет ли капитан Сидни Кросби продолжить выступление на Олимпиаде.

