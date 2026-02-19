«Канадцы как будто из другого теста сделаны». Якупов — о работе с Ги Буше в «Авангарде»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о работе с главным тренером омского клуба Ги Буше.

– Сейчас у тебя тренер – канадец Ги Буше. Каково с ним работать?

– Канадцы как будто из другого теста сделаны. Но, честно говоря, даже в Северной Америке мне не доводилось работать с такими сильными специалистами. Эти люди знают, как строить процесс, у них есть чёткое видение игры, и они умеют доносить свои идеи до каждого игрока. У них действительно очень сильная тренерская школа. К тому же он всегда защищает нас перед журналистами, никого не даёт в обиду. Но когда журналисты выходят из раздевалки, он закрывает двери и говорит всё напрямую. При этом даже в такие моменты он никогда не переходит на личности, — цитирует Якупова сайт КХЛ.