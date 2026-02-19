Коннор Макдэвид оценил влияние Сидни Кросби на сборную Канады во время Олимпиады

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид оценил влияние Сидни Кросби на национальную команду во время Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Он — Сидни Кросби. Он будет оказывать огромное влияние, несмотря ни на что. В составе или вне состава — он будет оказывать огромное влияние. Это то, что Сидни умеет», — приводит слова Макдэвида The Athletic.

Сидни получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча Олимпиады. Кросби покинул площадку и не вернулся в игру. Кросби пройдёт обследование в Милане, чтобы определить тяжесть травмы нижней части тела.