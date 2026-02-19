Скидки
Коннор Макдэвид оценил влияние Сидни Кросби на сборную Канады во время Олимпиады

Комментарии

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид оценил влияние Сидни Кросби на национальную команду во время Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Он — Сидни Кросби. Он будет оказывать огромное влияние, несмотря ни на что. В составе или вне состава — он будет оказывать огромное влияние. Это то, что Сидни умеет», — приводит слова Макдэвида The Athletic.

Сидни получил травму ноги в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча Олимпиады. Кросби покинул площадку и не вернулся в игру. Кросби пройдёт обследование в Милане, чтобы определить тяжесть травмы нижней части тела.

