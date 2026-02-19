Скидки
«Я спрошу об этом у Саши Баркова». Тренер Финляндии — о том, как остановить Макдэвида

Комментарии

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен ответил на вопрос, как остановить одного из лидеров команды Канады Коннора Макдэвида в полуфинальной игре олимпийского турнира.

«Барков мне в этом поможет. Мне нужно позвонить Саше, он сможет дать совет», — приводит слова Пеннанена журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Александр Барков вместе с «Флоридой Пантерз» дважды подряд победил в финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» с Коннором Макдэвидом в составе.

Барков в сентябре перенёс операцию после разрыва связок правого колена. Ранее сообщалось, что хоккеист должен пропустить от шести до девяти месяцев.

Полуфинальная встреча между сборной Канады и командой Финляндии пройдёт на «Арене Санта-Джулия» завтра, 20 февраля.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Новости. Хоккей
