Доброхвалов — о вынесенных матчах: в Китай едут клубы КХЛ, а это лучший хоккей в мире

Вице‑президент КХЛ Сергей Доброхвалов поделился ожиданиями от посещаемости вынесенных матчей «Шанхайских Драконов» в Китае.

— Нет ли у вас опасений, что может не собраться полный стадион? Всё‑таки Китай — не хоккейная страна, а «Барыс» и «Сибирь»? При всём к ним уважении, далеко не самые топовые команды лиги.
— Нам сначала нужно поднять популярность хоккея в Китае. Не думаю, что местным болельщикам важно, какие именно команды к ним приехали, это клубы уровня КХЛ, а значит, лучший хоккей в мире. В Китае сейчас запущена рекламная кампания. Но понятно, что популярность хоккея в Китае будет расти постепенно, полные трибуны каждую игру после полноценного переезда команды мы не ожидаем, — приводит слова Доброхвалова «Матч ТВ».

В марте 2026 года в Китае состоятся два вынесенных матча КХЛ с участием «Шанхая»
