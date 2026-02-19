«Для Канады это стало бы поражением века». Двукратный чемпион ОИ — об игре с Чехией

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук оценил игру сборной Канады во встрече с командой Чехии (4:3 ОТ) в рамках олимпийского хоккейного турнира.

— Главный тренер сборной Канады Джон Купер в НХЛ в «Тампе» никогда не выглядел таким растерянным, как в третьем периоде вчерашнего матча. Согласны с нашей оценкой?

— Я не специалист по физиогномике, но Купера могу понять. Давление на его штаб в эти минуты было колоссальным. Для Канады, которая приехала на Олимпиаду в оптимальном составе во главе с Макдэвидом, Маккинноном и Ко, это стало бы поражением века. Между тем в третьем периоде контроля над игрой у Канады не было – в отличие от второго.

— В чём видите недоработки штаба Купера?

— Со стороны трудно так категорично оценивать, не обладая всей внутренней информацией. Канадцы провели очень мощный второй период, в котором их лидеры доминировали и в котором чехи потеряли много сил. Но цена оказалась высокой и для «кленовых листьев» — тех же Макдэвида и Маккиннона немного перегрузили, и на третий период их не хватило.

Совсем не случайно концовку матча для Канады спасли звёзды второго плана – Судзуки и Марнер. Они были свежее лидеров. Думаю, в этом хороший урок для Купера и Ко. Всё-таки олимпийский турнир – особый, выигрывается на глубине состава и более широком использовании всех своих кадровых сил, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.