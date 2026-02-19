Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Для Канады это стало бы поражением века». Двукратный чемпион ОИ — об игре с Чехией

«Для Канады это стало бы поражением века». Двукратный чемпион ОИ — об игре с Чехией
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук оценил игру сборной Канады во встрече с командой Чехии (4:3 ОТ) в рамках олимпийского хоккейного турнира.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)     2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp)     2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18     3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33     4:3 Марнер (Селебрини, Харли) – 61:22    

— Главный тренер сборной Канады Джон Купер в НХЛ в «Тампе» никогда не выглядел таким растерянным, как в третьем периоде вчерашнего матча. Согласны с нашей оценкой?
— Я не специалист по физиогномике, но Купера могу понять. Давление на его штаб в эти минуты было колоссальным. Для Канады, которая приехала на Олимпиаду в оптимальном составе во главе с Макдэвидом, Маккинноном и Ко, это стало бы поражением века. Между тем в третьем периоде контроля над игрой у Канады не было – в отличие от второго.

— В чём видите недоработки штаба Купера?
— Со стороны трудно так категорично оценивать, не обладая всей внутренней информацией. Канадцы провели очень мощный второй период, в котором их лидеры доминировали и в котором чехи потеряли много сил. Но цена оказалась высокой и для «кленовых листьев» — тех же Макдэвида и Маккиннона немного перегрузили, и на третий период их не хватило.

Совсем не случайно концовку матча для Канады спасли звёзды второго плана – Судзуки и Марнер. Они были свежее лидеров. Думаю, в этом хороший урок для Купера и Ко. Всё-таки олимпийский турнир – особый, выигрывается на глубине состава и более широком использовании всех своих кадровых сил, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Они были готовы проломить ради него стену». Травмированный Кросби вдохновил Канаду на ОИ
«Они были готовы проломить ради него стену». Травмированный Кросби вдохновил Канаду на ОИ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android