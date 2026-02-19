Женская сборная Швейцарии завоевала бронзовые медали хоккейного турнира, обыграв Швецию
Сегодня, 19 февраля, в Милане проходят решающие матчи женского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швейцарии и Швеции. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержала команда Швейцарии.
Олимпийские игры 2026 (ж) . За 3-е место
19 февраля 2026, четверг. 16:40 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
0:1 Юнгокер (Свенссон, Юханссон) – 31:40 1:1 Леман (Марти) – 35:40 2:1 Мюллер (Вай, Кристен) – 69:09
В первом периоде команды голов не забили. На 12-й минуте второго периода Мира Юнгокер открыла счёт во встрече. На 16-й минуте периода Синья Леман восстановила равенство в счёте. В овертайме Алина Мюллер принесла сборной Швейцарии победу.
Таким образом, женская сборная Швейцарии стала обладателем бронзовых медалей олимпийского турнира по хоккею. Команда Швеции заняла четвёртое место на турнире.
