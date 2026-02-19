Скидки
Швейцария – Швеция, результат матча 19 февраля 2026 года, счёт 1:1, хоккей, женщины на Олимпиаде 2026 в Милане

Женская сборная Швейцарии завоевала бронзовые медали хоккейного турнира, обыграв Швецию
Сегодня, 19 февраля, в Милане проходят решающие матчи женского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швейцарии и Швеции. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержала команда Швейцарии.

Олимпийские игры 2026 (ж) . За 3-е место
19 февраля 2026, четверг. 16:40 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
0:1 Юнгокер (Свенссон, Юханссон) – 31:40     1:1 Леман (Марти) – 35:40     2:1 Мюллер (Вай, Кристен) – 69:09    

В первом периоде команды голов не забили. На 12-й минуте второго периода Мира Юнгокер открыла счёт во встрече. На 16-й минуте периода Синья Леман восстановила равенство в счёте. В овертайме Алина Мюллер принесла сборной Швейцарии победу.

Таким образом, женская сборная Швейцарии стала обладателем бронзовых медалей олимпийского турнира по хоккею. Команда Швеции заняла четвёртое место на турнире.

Таблица женского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
