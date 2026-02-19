Крикунов: сборная России по хоккею как минимум играла бы в финале Олимпиады

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов рассказал, на что могла бы претендовать сборная России в хоккейном турнире Олимпиады в Италии.

«Сборной России нет на Олимпиаде и интриги нет. Ещё и шведы вылетели. С нашей командой, составленной из игроков НХЛ, был бы совершенно другой расклад в плей-офф олимпийского турнира. А тут какие-то немцы претендовали на полуфинал, словаки вышли в четвёрку, пока нет наших. Ну, что это за турнир? Сборная России как минимум играла бы в финале. Решающий матч Россия – Канада получился бы куда интереснее, чем Канада – США», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.