Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Странно и тяжело». Мэттьюс — об игре против своего партнёра по «Торонто» Нюландера на Олимпиаде

«Странно и тяжело». Мэттьюс об игре против своего партнёра по «Торонто» Нюландера на ОИ
Комментарии

Нападающий сборной США Остон Мэттьюс высказался об игре против своего партнёра по «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера. Напомним, в очном матче команд США победила Швецию в 1/4 финала Олимпиады со счётом 2:1 ОТ.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 23:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция
1:0 Ларкин (Хьюз, Хьюз) – 31:03     1:1 Зибанеджад (Рэймонд, Ландеског) – 58:29     2:1 Хьюз (Болди, Мэттьюс) – 63:27    

«Это странно и тяжело. Он хороший друг. Вильям особенный игрок, который умеет создавать моменты. Было здорово сыграть против него», — приводит слова Мэттьюса журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

На Олимпийских играх — 2026 Нюландер провёл пять матчей, в которых набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Остон Мэттьюс в четырёх матчах записал на свой счёт 6 (3+3) очков.

Материалы по теме
Вильям Нюландер прокомментировал вылет сборной Швеции с Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android