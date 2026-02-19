«Странно и тяжело». Мэттьюс об игре против своего партнёра по «Торонто» Нюландера на ОИ

Нападающий сборной США Остон Мэттьюс высказался об игре против своего партнёра по «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера. Напомним, в очном матче команд США победила Швецию в 1/4 финала Олимпиады со счётом 2:1 ОТ.

«Это странно и тяжело. Он хороший друг. Вильям особенный игрок, который умеет создавать моменты. Было здорово сыграть против него», — приводит слова Мэттьюса журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

На Олимпийских играх — 2026 Нюландер провёл пять матчей, в которых набрал четыре очка — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Остон Мэттьюс в четырёх матчах записал на свой счёт 6 (3+3) очков.