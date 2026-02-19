Райли Савчук повторил бомбардирский и снайперский рекорды «Лады» за одну регулярку КХЛ

В эти минуты в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Лада» принимает казанский «Ак Барс». После второго периода счёт равный — 2:2.

В середине второго игрового отрезка Райли Савчук забросил вторую шайбу «Лады» во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Савчук набрал 40-е (20+20) очко в регулярке сезона и повторил клубный бомбардирский рекорд Никиты Филатова по очкам за одну регулярку КХЛ и клубный снайперский рекорд Троя Джозефса по голам за одну регулярку КХЛ.