Райли Савчук повторил бомбардирский и снайперский рекорды «Лады» за одну регулярку КХЛ
В эти минуты в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Лада» принимает казанский «Ак Барс». После второго периода счёт равный — 2:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Граовац (Коттон, Чивилёв) – 06:43 (5x4) 1:1 Яшкин (Фисенко, Яруллин) – 12:17 (5x5) 1:2 Тодд (Семёнов, Бардин) – 24:37 (5x5) 2:2 Савчук – 28:31 (4x5) 2:3 Тодд (Лямкин, Фисенко) – 57:48 (5x5) 2:4 Барабанов – 59:22 (en)
В середине второго игрового отрезка Райли Савчук забросил вторую шайбу «Лады» во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Савчук набрал 40-е (20+20) очко в регулярке сезона и повторил клубный бомбардирский рекорд Никиты Филатова по очкам за одну регулярку КХЛ и клубный снайперский рекорд Троя Джозефса по голам за одну регулярку КХЛ.
