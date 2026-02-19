Скидки
Вячеслав Козлов оценил, как изменился состав «Динамо» с травмой Классона и приходом Комтуа

Вячеслав Козлов оценил, как изменился состав «Динамо» с травмой Классона и приходом Комтуа
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов перед игрой с «Сочи» оценил изменения в составе бело-голубых после травмы защитника Фредрика Классона и возвращения в состав нападающего Макса Комтуа.

— Сегодня официально стало известно, что Фредрик Классон выбыл до конца сезона. Насколько сильно дефицит защитников будет отражаться на формировании пар?
— Пришлось чуть-чуть поменять пары. Будет больше нагрузка на основных защитников, и, конечно, дадим шанс молодым. Думаю, что большой проблемы для нас не будет.

— То есть тот же Тимур Кол во второй паре — это не риск, а норма?
— У него уже было в прошлом сезоне 15 игр за СКА, у него хороший опыт и в МХЛ. Ждём от Тимура уверенной игры за «Динамо».

— Сегодня появляется в составе Макс Комтуа. Что он внесёт в игру?
— Он выздоровел, готовился здесь, пока мы были на выезде. Думаю, он придаст агрессии и физической борьбы. Он хорош перед воротами, будем это использовать, — цитирует Козлова пресс-служба «Динамо».

Официально
Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон выбыл из-за травмы до конца сезона
