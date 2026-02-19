Скидки
Паньотта: Малкин и «Питтсбург» ещё не обсуждали новый контракт, Евгений хочет остаться

Паньотта: Малкин и «Питтсбург» ещё не обсуждали новый контракт, Евгений хочет остаться


Инсайдер Давид Паньотта рассказал о текущей ситуации с возможным новым контрактом российского форварда Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз».

«План состоял в том, чтобы Кайл Дубас и Джей Пи Барри, агент Малкина, встретились во время Олимпийских игр, чтобы обсудить возможный вариант продления контракта. Могу сказать, что на сегодняшний день таких переговоров ещё не было, но они всё ещё планируют их провести. Поэтому ближе к концу олимпийского турнира они проведут беседу, чтобы решить, какие шаги предпринять дальше в карьере Джено.

Мы знаем, что Малкин хочет играть, хочет продолжать, он чувствует, что может, и он открыт для продления контракта с «Питтсбургом» на один год. Я думаю, что «Пингвинз» тоже не против, учитывая, как складывается этот сезон», — цитирует Паньотту The Fourth Period.

Действующий контракт россиянина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026.

