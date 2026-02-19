«Ак Барс» одержал третью победу подряд, одолев в концовке «Ладу»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
На седьмой минуте первого периода Тайлер Граовац открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Дмитрий Яшкин восстановил равенство в счёте. На пятой минуте второго периода Нэйтан Тодд вывел «Ак Барс» вперёд. На девятой минуте периода Райли Савчук сделал счёт 2:2. В конце матча Нэйтан Тодд и Александр Барабанов установили окончательный счёт во встрече.
Для казанского клуба эта победа стала третьей подряд.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Лада» 23 февраля в гостях сыграет с «Трактором». «Ак Барс» в следующем матче в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо» 21 февраля.
- 19 февраля 2026
