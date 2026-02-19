Скидки
Лада – Ак Барс, результат матча 19 февраля 2026 года, счёт 2:4, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» одержал третью победу подряд, одолев в концовке «Ладу»
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Граовац (Коттон, Чивилёв) – 06:43 (5x4)     1:1 Яшкин (Фисенко, Яруллин) – 12:17 (5x5)     1:2 Тодд (Семёнов, Бардин) – 24:37 (5x5)     2:2 Савчук – 28:31 (4x5)     2:3 Тодд (Лямкин, Фисенко) – 57:48 (5x5)     2:4 Барабанов – 59:22 (en)    

На седьмой минуте первого периода Тайлер Граовац открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Дмитрий Яшкин восстановил равенство в счёте. На пятой минуте второго периода Нэйтан Тодд вывел «Ак Барс» вперёд. На девятой минуте периода Райли Савчук сделал счёт 2:2. В конце матча Нэйтан Тодд и Александр Барабанов установили окончательный счёт во встрече.

Для казанского клуба эта победа стала третьей подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Лада» 23 февраля в гостях сыграет с «Трактором». «Ак Барс» в следующем матче в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо» 21 февраля.

