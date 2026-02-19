Рантанен — о Канаде: Пастрняк сказал, что это лучшая команда всех времён, я согласен с ним

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен в преддверии полуфинальной игры с командой Канады высказался о силе североамериканской сборной.

«Пастрняк (форвард сборной Чехии. — Прим. «Чемпионата») сказал, что это, вероятно, лучшая команда всех времён. Я, наверное, соглашусь с этим, учитывая игроков, которые у них есть», — приводит слова Рантанена журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

Игра 1/2 финала мужского олимпийского турнира Канада – Финляндия состоится завтра, 20 февраля.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии.