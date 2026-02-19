Скидки
Костяк минского «Динамо» недоволен работой Горбенко, Квартальнов против его увольнения

Как стало известно «Чемпионату», ключевые хоккеисты минского «Динамо», в том числе иностранцы, недовольны работой тренера минчан Игоря Горбенко и создаваемой им атмосферой внутри коллектива. Костяк команды обратился к руководству клуба с просьбой уволить Горбенко из клуба. В свою очередь, главный тренер динамовцев Дмитрий Квартальнов выступает против такого решения и не хочет расставаться со своим давним помощником.

Игорь Горбенко в команде отвечает за игру в нападении и игру в большинстве. Отметим, что минский клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 75 очков.

