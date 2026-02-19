Шестёркин практически восстановился от травмы и готов играть — журналист

Журналист Питер Бо на своей странице в социальной сети Х рассказал о восстановлении российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Адам Фокс и Игорь Шестёркин выглядят готовыми (или, по крайней мере, почти готовыми) к играм. Оба принимали полноценное участие и отыграли весь матч на тренировке», — написал Бо.

Напомним, во вторник, 6 января, «Рейнджерс» внесли голкипера в список травмированных. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Юта Маммот» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой. Вратарь покинул лёд, не опираясь на левую ногу.

В нынешнем сезоне Игорь провёл 34 матча, одержав 17 побед при коэффициенте надёжности 2,45 и 91,3% отражённых бросков. Также в активе вратаря один шат-аут в этом сезоне.