Анвар Гатиятулин оценил победный матч «Ак Барса» с «Ладой»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Ладой» (4:2).

– Важно было выйти с полной концентрацией – предыдущий матч был эмоциональным, поэтому нужно было подготовиться к сегодняшней игре. В принципе, неплохо играли, но при владении шайбой было многовато брака. Но в целом это хорошая командная победа, взяли два очка. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– У соперника было много удалений, но вам не удалось реализовать ни одно. С чем это связано?

– Да, достаточно брака было и в большинстве, и в равных составах. Создавали моменты, но недостаточно, чтобы забить гол. Будем это поправлять, всё через работу. Большинство – один из важных компонентов, над которым мы работаем.

– Можете объяснить, почему Алексей Марченко пропустил матч?

– Алексей получил повреждение, мы не стали форсировать его возвращение, дали возможность подлечиться. Возможно, в следующем матче будет играть.

– В феврале ни разу не сыграл Максим Арефьев. Нет ли опасений, что вратарь может растерять форму?

– Мы планировали, что Максим сыграет в этой поездке. Сейчас подумаем, посмотрим состояние ребят и примем решение.

– Защитник Никита Лямкин чаще всех в «Ак Барсе» пытается забить гол Свечникова из-за ворот. Как вы к этому относитесь?

– Никита – парень упёртый, будет продолжать. А мы будем ждать, пока он так забьёт, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».