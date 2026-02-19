Савиков: сейчас СКА не на своём месте, мы можем далеко зайти в плей-офф

Защитник СКА Егор Савиков оценил шансы армейского клуба на улучшение турнирного положения в Западной конференции КХЛ и заявил, что команда может далеко пройти в Кубке Гагарина.

– Вы отметили плотность в таблице. СКА сейчас седьмой. Важно ли для вас место по итогам регулярки? Финишировать как можно выше, чтобы иметь лучший посев, начать первый раунд дома?

– Повторюсь, мы особо не смотрим в таблицу. Конечно, мы находимся не на своём месте, на каком должны. Нужно прибавлять именно в игре, подойти к плей-офф в хорошей форме. А там уже не так важно, где начнём. Если мы будем играть, как мы играли в предыдущих победных матчах, думаю, мы можем далеко зайти в плей-офф, — цитирует Савикова «Спорт день за днём».