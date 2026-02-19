Дубль Комтуа помог московскому «Динамо» крупно победить дома ХК «Сочи»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Макс Комтуа открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Даниил Пыленков удвоил преимущество бело-голубых. На седьмой минуте второго периода Макс Комтуа сделал счёт 3:0, оформив дубль. На 15-й минуте третьего периода Игорь Ожиганов довёл счёт до крупного.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» 24 февраля встретится с «Локомотивом» в Ярославле. «Сочи» в следующем матче примет на своём льду ЦСКА 23 февраля.