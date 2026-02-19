Скидки
Динамо М – Сочи, результат матча 19 февраля 2026 года, счёт 4:0, КХЛ 2025/2026

Дубль Комтуа помог московскому «Динамо» крупно победить дома ХК «Сочи»
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Комтуа (Пыленков, Гусев) – 03:27 (5x4)     2:0 Пыленков (Ожиганов, Сикьюра) – 08:55 (5x5)     3:0 Комтуа (Ильенко, Паталаха) – 26:14 (5x5)     4:0 Ожиганов (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 54:05 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Макс Комтуа открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Даниил Пыленков удвоил преимущество бело-голубых. На седьмой минуте второго периода Макс Комтуа сделал счёт 3:0, оформив дубль. На 15-й минуте третьего периода Игорь Ожиганов довёл счёт до крупного.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» 24 февраля встретится с «Локомотивом» в Ярославле. «Сочи» в следующем матче примет на своём льду ЦСКА 23 февраля.

