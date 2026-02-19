Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такие матчи нужно уметь доигрывать до конца». Десятков — о поражении «Лады» от «Ак Барса»

«Такие матчи нужно уметь доигрывать до конца». Десятков — о поражении «Лады» от «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о домашнем поражении от «Ак Барса» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Граовац (Коттон, Чивилёв) – 06:43 (5x4)     1:1 Яшкин (Фисенко, Яруллин) – 12:17 (5x5)     1:2 Тодд (Семёнов, Бардин) – 24:37 (5x5)     2:2 Савчук – 28:31 (4x5)     2:3 Тодд (Лямкин, Фисенко) – 57:48 (5x5)     2:4 Барабанов – 59:22 (en)    

«Неплохо мы играли. Достойно оказывали сопротивление, в меньшинстве хорошо действовали. За исключением того, что удаления у нас были очень дешёвыми, абсолютно необязательными. Как минимум два — в чужой зоне. Естественно, из-за этого кто-то получил большую нагрузку и в концовке, видимо, это сказалось. Такие матчи нужно уметь доигрывать до конца, это говорит об уровне команды, о мастерстве. И, наверное, о качестве.

О причине дешёвых удалений прежде всего нужно спросить тех, кто удаляется. Эмоции это у них, или, как говорится, заигрались. Возможно, это не специально, а случайно. Но в зоне атаке мы не имеем права удаляться. Мы надеялись, что терпение и труд принесут результат. Но, к сожалению, в концовке чуть-чуть неправильно сыграли. Там не то что ошибка, а недосмотрели чуть-чуть. Не хватило концентрации. Были «на шайбе», несколько раз могли вывести её, но пропустили гол, который и подвёл черту», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» одержал третью победу подряд, одолев в концовке «Ладу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android