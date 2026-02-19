«Такие матчи нужно уметь доигрывать до конца». Десятков — о поражении «Лады» от «Ак Барса»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о домашнем поражении от «Ак Барса» (2:4).

«Неплохо мы играли. Достойно оказывали сопротивление, в меньшинстве хорошо действовали. За исключением того, что удаления у нас были очень дешёвыми, абсолютно необязательными. Как минимум два — в чужой зоне. Естественно, из-за этого кто-то получил большую нагрузку и в концовке, видимо, это сказалось. Такие матчи нужно уметь доигрывать до конца, это говорит об уровне команды, о мастерстве. И, наверное, о качестве.

О причине дешёвых удалений прежде всего нужно спросить тех, кто удаляется. Эмоции это у них, или, как говорится, заигрались. Возможно, это не специально, а случайно. Но в зоне атаке мы не имеем права удаляться. Мы надеялись, что терпение и труд принесут результат. Но, к сожалению, в концовке чуть-чуть неправильно сыграли. Там не то что ошибка, а недосмотрели чуть-чуть. Не хватило концентрации. Были «на шайбе», несколько раз могли вывести её, но пропустили гол, который и подвёл черту», — цитирует Десяткова сайт КХЛ.