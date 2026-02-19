Горбенко сообщил об увольнении c поста помощника главного тренера минского «Динамо»

Руководство минского хоккейного клуба «Динамо» уволило ассистента главного тренера Игоря Горбенко.

«Отработал тренировку на льду, потом наш главный тренер [Дмитрий Квартальнов] подошёл и сказал, что меня уволили», — приводит слова Горбенко ТАСС.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что ключевые хоккеисты минского «Динамо», в том числе иностранцы, недовольны работой тренера минчан Игоря Горбенко и создаваемой им атмосферой внутри коллектива. Костяк команды обратился к руководству клуба с просьбой уволить Горбенко из клуба. В свою очередь, главный тренер динамовцев Дмитрий Квартальнов выступал против такого решения и не хотел расставаться со своим давним помощником.