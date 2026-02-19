«До ребят донесли, что недопустимо». Главный тренер «Сочи» — после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:4).
– В первом периоде мы допустили ошибки. Во втором и третьем периодах пытались переломить, но соперник ничего серьёзного не позволил.
– Два раза за матч допустили нарушение численного состава. Что стало причиной?
– Хоккей – игра ошибок. Сегодня сделали эти ошибки. До ребят донесли, что это недопустимо. Где-то эмоции, где-то несогласованность.
– В последнее время ваша команда выступает крайне неоднородно. Был памятный разгром от «Сибири», потом хорошие матчи с «Нефтехимиком» и «Локомотивом», сегодня снова совсем не получилось. Почему так?
– Да. Не хватает стабильности. Мастерство надо нарабатывать каждый день. Играть более уверенно и результативно», – передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
