«До ребят донесли, что недопустимо». Главный тренер «Сочи» — после поражения от «Динамо»

Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Комтуа (Пыленков, Гусев) – 03:27 (5x4)     2:0 Пыленков (Ожиганов, Сикьюра) – 08:55 (5x5)     3:0 Комтуа (Ильенко, Паталаха) – 26:14 (5x5)     4:0 Ожиганов (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 54:05 (5x4)    

– В первом периоде мы допустили ошибки. Во втором и третьем периодах пытались переломить, но соперник ничего серьёзного не позволил.

– Два раза за матч допустили нарушение численного состава. Что стало причиной?
– Хоккей – игра ошибок. Сегодня сделали эти ошибки. До ребят донесли, что это недопустимо. Где-то эмоции, где-то несогласованность.

– В последнее время ваша команда выступает крайне неоднородно. Был памятный разгром от «Сибири», потом хорошие матчи с «Нефтехимиком» и «Локомотивом», сегодня снова совсем не получилось. Почему так?
– Да. Не хватает стабильности. Мастерство надо нарабатывать каждый день. Играть более уверенно и результативно», – передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

