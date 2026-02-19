«Соперник нас за это не наказал». Вячеслав Козлов — после 4:0 в матче с «Сочи»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победный матч с «Сочи» (4:0).

– Серьёзно готовились к сопернику. Хорошо начали матч – забили в большинстве, потом ещё после вбрасывания. Потом уже контролировали игру, довели её до победы. Не понравилось много удалений. Давали сопернику вернуться в игру. С дисциплиной сегодня делали не то, что было задумано. Соперник нас за это не наказал, но дальше соперники будут серьёзнее, над этим надо работать.

– Сейчас идёт хорошая четырёхматчевая победная серия. Является ли она свидетельством того, что кризис миновал, или это покажут только следующие матчи как раз с сильными соперниками?

– Думаю, что как раз следующие. Мы не строим иллюзий. Хорошо, что мы выиграли три [матча] на выезде и сегодня дома. Но следующие соперники будут более серьёзные. По тем матчам будем уже смотреть – вышли мы из этого положения или всё ещё там находимся, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.