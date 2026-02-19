Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Соперник нас за это не наказал». Вячеслав Козлов — после 4:0 в матче с «Сочи»

«Соперник нас за это не наказал». Вячеслав Козлов — после 4:0 в матче с «Сочи»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победный матч с «Сочи» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Комтуа (Пыленков, Гусев) – 03:27 (5x4)     2:0 Пыленков (Ожиганов, Сикьюра) – 08:55 (5x5)     3:0 Комтуа (Ильенко, Паталаха) – 26:14 (5x5)     4:0 Ожиганов (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 54:05 (5x4)    

– Серьёзно готовились к сопернику. Хорошо начали матч – забили в большинстве, потом ещё после вбрасывания. Потом уже контролировали игру, довели её до победы. Не понравилось много удалений. Давали сопернику вернуться в игру. С дисциплиной сегодня делали не то, что было задумано. Соперник нас за это не наказал, но дальше соперники будут серьёзнее, над этим надо работать.

– Сейчас идёт хорошая четырёхматчевая победная серия. Является ли она свидетельством того, что кризис миновал, или это покажут только следующие матчи как раз с сильными соперниками?
– Думаю, что как раз следующие. Мы не строим иллюзий. Хорошо, что мы выиграли три [матча] на выезде и сегодня дома. Но следующие соперники будут более серьёзные. По тем матчам будем уже смотреть – вышли мы из этого положения или всё ещё там находимся, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Дубль Комтуа помог московскому «Динамо» крупно победить дома ХК «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android