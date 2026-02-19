Козлов — об Уиле и его шлеме: если бы он мог, то сделал бы так, чтобы не соскакивал

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Сочи» (4:0) высказался о проблемах со шлемом у форварда Джордана Уила.

– Если бы была такая статистика, то Джордан Уил наверняка лидировал бы в КХЛ по числу случаев, когда с его головы слетает шлем. Он не может прикрепить его сильнее или ему будет неудобно? Порой это же просто вредит команде.

– Вы знаете, это происходит в большинстве. Он не маленького роста и так встаёт на вбрасывание. Несколько раз он говорил, что ему специально сбивают шлем. Он жаловался на судей. Но при вбрасывании тяжело увидеть, было нарушение или нет. Думаю, что если бы он мог, то делал бы так, чтобы он не соскакивал.

– Увидим ли мы Даниила Прохорова в ближайших матчах?

– Мы планируем, что он будет с Ярославлем. Но у нас опять кто-то приболел, кто-то выздоровел. Думаю, что может появиться.

– Почему поставили сегодня Артёма Чернова?

– Он был травмирован, потом восстанавливался. Мы его отправляли в ВХЛ, чтобы он набрался игровых кондиций. Он хорошо тренировался, поэтому и попал в состав.

– Тимур Кол наконец получил первый полноценный шанс на матч за «Динамо». Насколько вам понравилось увиденное в его исполнении? Насколько он сейчас соответствует стандарту КХЛ?

– Это сложно определять по одному матчу. Но у нас выбыл Фредди Классон, поэтому сейчас будет большая нагрузка на основных защитников, ну и будем давать играть молодёжи. У нас нет другого выхода.

– Играть молодёжи – это означает, что будет больше играть Тимур? Или вы ещё и Лиъматова позовёте?

– Возможно, что и его посмотрим. У нас есть Паталаха, Шараканов, Кол и Лиъматов. Больше в обойме никого нет, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.