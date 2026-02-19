Форвард СКА Лайпсик: если Канада не станет чемпионом ОИ, это будет большим ударом

Нападающий СКА Брендан Лайпсик оценил проходящий в Италии олимпийский хоккейный турнир.

– Следите ли вы за хоккейным турниром на Олимпиаде-2026 в Италии?

– Конечно! Смотрю за всеми командами, когда мы не играем или не тренируемся.

– Без России у Канады легче путь к золоту?

– Конечно. Жаль, что Россия не может принимать участие в Олимпийских играх. Так что, надеюсь, на следующей Олимпиаде они вернутся и мы сможем увидеть лучших из лучших.

– Если Канада не станет олимпийским чемпионом, будет ли это большим ударом?

– Да. Я думаю, что для Канады вопрос стоит только так: золото или ничего. Так что… Я думаю, они возьмут золото, — приводит слова Лайпсика «Спорт день за днём».