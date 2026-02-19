Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

США – Канада, результат матча 19 февраля 2026 года, счёт 2:1 ОТ, хоккей, женщины на Олимпиаде 2026 в Милане

Женская сборная США выиграла золото олимпийского хоккейного турнира, победив Канаду
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, в Милане проходят решающие матчи женского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные США и Канады. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержала команда США.

Олимпийские игры 2026 (ж) . Финал
19 февраля 2026, четверг. 21:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Канада
0:1 О'Нилл (Стейси, Фаст) – 20:54 (sh)     1:1 Найт (Эдвардс, Келлер) – 57:56     2:1 Келлер (Хис) – 64:07    

В первом периоде команды голов не забили. На 54-й секунде второго периода Кристин О'Нилл открыла счёт во встрече, забросив шайбу в меньшинстве. На 18-й минуте третьего периода при игре «6 на 5» Хилари Найт сравняла счёт во встрече, переведя игру в овертайм. В дополнительное время Меган Келлер принесла победу сборной США.

Таким образом, женская сборная США выиграла золотые медали олимпийского турнира по хоккею. Команда Канады стала обладателем серебряных медалей турнира.

Таблица женского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android