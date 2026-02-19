Женская сборная США выиграла золото олимпийского хоккейного турнира, победив Канаду
Сегодня, 19 февраля, в Милане проходят решающие матчи женского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные США и Канады. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержала команда США.
Олимпийские игры 2026 (ж) . Финал
19 февраля 2026, четверг. 21:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Канада
0:1 О'Нилл (Стейси, Фаст) – 20:54 (sh) 1:1 Найт (Эдвардс, Келлер) – 57:56 2:1 Келлер (Хис) – 64:07
В первом периоде команды голов не забили. На 54-й секунде второго периода Кристин О'Нилл открыла счёт во встрече, забросив шайбу в меньшинстве. На 18-й минуте третьего периода при игре «6 на 5» Хилари Найт сравняла счёт во встрече, переведя игру в овертайм. В дополнительное время Меган Келлер принесла победу сборной США.
Таким образом, женская сборная США выиграла золотые медали олимпийского турнира по хоккею. Команда Канады стала обладателем серебряных медалей турнира.
