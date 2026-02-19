Женская сборная США выиграла золото олимпийского хоккейного турнира, победив Канаду

Сегодня, 19 февраля, в Милане проходят решающие матчи женского олимпийского турнира по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные США и Канады. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержала команда США.

В первом периоде команды голов не забили. На 54-й секунде второго периода Кристин О'Нилл открыла счёт во встрече, забросив шайбу в меньшинстве. На 18-й минуте третьего периода при игре «6 на 5» Хилари Найт сравняла счёт во встрече, переведя игру в овертайм. В дополнительное время Меган Келлер принесла победу сборной США.

Таким образом, женская сборная США выиграла золотые медали олимпийского турнира по хоккею. Команда Канады стала обладателем серебряных медалей турнира.