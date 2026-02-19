Результаты матчей КХЛ на 19 февраля 2026 года

Сегодня, 19 февраля, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 19 февраля 2026 года:

«Лада» – «Ак Барс» — 2:4;

«Динамо» М – «Сочи» — 4:0.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 81 очком после 58 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 89 очков после 55 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив», обыгравший в финале челябинский «Трактор» со счётом 4-1 в серии.